Na Diocese de Votuporanga, cerca de 280 crianças são acompanhadas pela Pastoral da Criança, em 8 paróquias

publicado em 08/08/2018

Em cada paróquia existem de 4 a 6 pessoas, as chamadas líderes, que participam da Pastoral (Foto: Arquivo Pessoal)

Da Redação





A motivação da missão da Pastoral da Criança é um grande amor à vida, sobretudo onde a vida encontra-se mais frágil. É um organismo de ação social da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), com reconhecimento no mundo inteiro pelo seu trabalho na saúde, nutrição e educação da criança, do ventre materno aos seis anos de vida, com suas famílias e comunidades. Foi criada em 1983 pela médica pediatra e sanitarista Dra. Zilda Arns Neumann (in memoriam) e em Votuporanga existe desde o ano de 1994.

Este trabalho voluntário está presente em todo o Brasil, auxiliando na diminuição da mortalidade infantil. Na Diocese de Vo-tuporanga, cerca de 280 crianças são acompanhadas pela Pastoral da Criança, em 8 paróquias.

Agnalda Cardoso foi coordenadora da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje diocese, por cerca de 13 anos. Hoje ela continua participando do projeto, mas não exerce mais a função de coordenadora. “A Pastoral da Criança atua nas famílias e comunidades. As líderes pertencem à comunidade. Recebem treinamento para este trabalho voluntário, para a mobilização das famílias em atividades de combate à mortalidade infantil e de melhoria da qualidade de vida familiar”, explicou.

Segundo Agnalda, em cada paróquia existem de 4 a 6 pessoas, as chamadas líderes, que participam da Pastoral da Criança. “O trabalho da líder é o de acompanhar gestantes e crianças carentes de até seis anos de idade, ensinando as mães e demais familiares ações básicas de saúde, nutrição e educação. Visita e acompanha as famílias que tenham gestantes e crianças, sendo presença e apoio constantes. Importante salientar que a Pastoral não tem finalidade assistencial”, completou.

Os voluntários que participam da ação social se fazem próximos da vida das mães gestantes, das famílias, visita, ouve, aconselha, consola, ajuda a encaminhar para a comunidade de fé e, também, para as entidades que possam ajudar. “Todo mundo pode participar, basta ir até a sua paróquia e se inscrever. Depois disso as pessoas passam por uma capacitação de 40h, onde o Guia do Líder é estudado. A partir de então já é possível fazer parte da Pastoral, não temos distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, qualquer um pode ser voluntário ou ser atendido pela Pastoral”, ressaltou.