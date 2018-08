O outdoor foi inaugurado por simpatizantes de Jair Bolsonaro e pelo movimento denominado “Direita Votuporanga”, no último sábado (11)

publicado em 16/08/2018

O outdoor está localizado na avenida Francisco Ramalho Mendonça, em frente ao Parque da Cultura(Foto: A Cidade)

Da redação

O outdoor em apoio ao deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSL), pré-candidato a presidente da República, foi vandalizado, por meio de pichação, durante a madrugada desta quinta-feira em Votuporanga.

O outdoor foi inaugurado por simpatizantes de Jair Bolsonaro e pelo movimento denominado “Direita Votuporanga”, no último sábado (11), na avenida Francisco Ramalho Mendonça, em frente ao Parque da Cultura.

O A Cidade entrou em contato com um dos organizadores do movimento, Ronaldo Candeu, que informou que ainda não se sabe quem praticou o ato de vandalismo. “A pessoa aproveitou dos meios que tem em mãos para tentar acabar com a homenagem. É um crime de dano ao patrimônio e infelizmente estamos expostos, mas atingimos o nosso objetivo que era fazer a homenagem. Algumas pessoas pensam que queremos fazer uma campanha, mas é apenas para fazer a homenagem”, afirmou.

Ronaldo Candeu ainda disse que não há o interesse de registrar um boletim de ocorrência. “Não queremos criar tumulto e que isso tome proporções maiores. Tínhamos um prazo de 15 dias do outdoor e as pessoas que não concordam se manifestaram”, explicou um dos organizadores do movimento “Direita Votuporanga”.

Polêmica

Um outdoor instalado em abril também gerou polêmica em Votuporanga. Na oportunidade, um advogado entrou com pedido para retirada da publicidade do deputado. Ele entrou com a solicitação na Procuradoria Regional Eleitoral e também na Promotoria Eleitoral de Votuporanga. A ação sobre a instalação foi parar na Procuradoria-Geral Eleitoral, órgão ligado ao Ministério Público.