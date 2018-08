Concerto aberto reuniu aproximadamente 600 pessoas no palco externo do Parque da Cultura

publicado em 10/08/2018

Encerrando as comemorações do dia do aniversário da cidade, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes realizou, na quarta-feira (8/8), um concerto especial no gramado do Parque da Cultura. Cerca de 600 pessoas prestigiaram o evento no início da noite, no palco externo do Parque.A exemplo do ano passado, a orquestra reuniu uma multidão executando grandes clássicos da música erudita e popular, sob a regência do maestro Mazinho Sartori e contou ainda, com a participação especial do Coral Canto Livre, sob coordenação do maestro Marcio Zarsi.No encerramento da apresentação, calorosos pedidos de bis reuniram orquestra e coral que, juntamente com o público, entoaram o Hino de Votuporanga, emocionando a todos os presentes.Fruto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo e Escola Municipal de Artes, a Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livre realizam durante o ano diversas apresentações, cativando o público e promovendo a cultura no município.