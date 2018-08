O obelisco Marco Zero foi inaugurado no dia 8 de agosto de 2014 com mais de 300 nomes de pioneiros de Votuporanga

publicado em 08/08/2018

No local, estão gravados mais de 300 nomes de moradores considerados pioneiros da cidade (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação





Desde 2014, Votuporanga conta com o obelisco Marco Zero – Reconhecimento aos Pioneiros, na praça Dr. Fernando Costa. No local, estão gravados mais de 300 nomes de moradores considerados pioneiros da cidade.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, os nomes foram selecionados por uma comissão criada por meio de Decreto Municipal. “São considerados pioneiros os moradores e suas respectivas famílias que se estabeleceram em Votuporanga entre os anos de 1937 e 1945, da fundação à elevação a Município e Comarca, contribuindo para o seu desenvolvimento”.

Para a escolha dos nomes gravados no monumento foi feito um levantamento pela comissão, sendo que os membros se reuniram diversas vezes com o objetivo de levantar os nomes de todos os pioneiros que foram gravados na placa de homenagem. Para a construção do obelisco foram investidos R$ 51 mil.

“O projeto original, que ficou guardado por anos no Museu Municipal, é do pintor Renzo Fongaro que apresentou ao então prefeito Hernani de Mattos Nabuco, nos anos 60. O ex-prefeito Junior Marão e o atual secretário da Fazenda, Diogo Vicentini, decidiram resgatar o projeto com algumas alterações e aproveitou a ocasião de aniversário da cidade em 2014 para homenagear os fundadores do município”, afirmou a Prefeitura de Votuporanga.

No local, é possível observar a foto da empresa fundadora Theodor Wille & Cia LTDA. De acordo com o Executivo, entre os nomes homenageados estão o do primeiro professor autodidata, Abílio Franco; do profissional responsável pelo serviço de auto-falante que existia na praça, Alberto Pinfildi; do farmacêutico e ex-delegado de polícia, Aristides Gallo; do proprietário da primeira casa comercial (Casa Paranhos), Cecílio Cordeiro Paranhos; do comerciante tradicional à época da Casa Davanço, Fioravante Davanço; do primeiro prefeito da cidade, Francisco Vilar Horta, entre diversos outros.