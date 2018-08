A estrutura do Oba em Barretos está localizada atrás do Estádio dos Shows, próximo aos Ranchos

publicado em 23/08/2018

Quem passa pela Festa de Peão de Barretos, que termina neste final de semana, está sendo surpreendido por uma grande estrutura montada pelo Oba Festival de Votuporanga. Isso porque as duas maiores festas do interior paulista uniram forças para divulgar suas marcas e atrair ainda mais os turistas para a região.

Um grande ambiente do Oba foi montado numa área de 100 m² dentro do Parque de Peão com telões e espaço para recepção dos visitantes. O visitante pode conhecer um pouco mais sobre o carnaval votuporanguense e as atrações do Festival de 2019 que será de 2 a 5 de março.

O espaço é uma vitrine para milhares de pessoas que passam diariamente pela Festa de Barretos. Como contrapartida, Barretos também terá um lugar dentro da estrutura do Oba para fazer contato com o público.

A estrutura do Oba em Barretos está localizada atrás do Estádio dos Shows, próximo aos Ranchos.