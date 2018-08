A 13ª edição do OBA Festival será realizada do dia 2 a 5 de março de 2019, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga

publicado em 14/08/2018

De olho nas novidades do Instagram e para aumentar a interatividade nos Stories, o OBA Festival lançou diversos stickers com a sua logomarca. O novo recurso já está disponível para quem segue o carnaval de Votuporanga, que é um dos maiores do Brasil. Ao publicar uma foto ou vídeo na função Stories e abrir o seletor de GIFs do Instagram, o usuário poderá personalizar sua postagem com o adesivo do festival fazendo a busca por obavotu ou obafestival. Para seguir o OBA Festival no Instagram é só acessar @obavotu.

A 13ª edição do OBA Festival será realizada do dia 2 a 5 de março de 2019, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga, cidade que fica no interior do estado de São Paulo e há 520 km da capital. O festival conta com um line-up plural, que engloba vários estilos musicais. Já foram confirmadas 11 atrações: Dennis DJ, Xand Avião, Gusttavo Lima, Jorge & Matheus, DJ Steve Aoki, Jota Quest, Léo Santana, Batom na Cueca, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão e Tomate.

