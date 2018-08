Projeto Tira Dúvidas é gratuito e aberto para toda população; finalidade é orientar o cidadão quanto aos seus direitos

publicado em 16/08/2018

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UNIFEV já retomou os atendimentos após o período de recesso acadêmico. O projeto Tira Dúvidas é aberto para toda a comunidade, gratuito e, preferencialmente, para pessoas que não podem pagar por consultoria jurídica.

No espaço, que fica na Cidade Universitária, são oferecidas orientações civis e penais realizadas por docentes e alunos do curso de Direito, em horários flexíveis para atender os trabalhadores.

De acordo com a coordenadora do NPJ, Profa. Ma. Déborah Cristiane Domingues de Brito, o projeto cumpre as diretivas de responsabilidade social da UNIFEV. "Nós oferecemos atendimento em horários diferenciados para que o cidadão não precise se ausentar do trabalho e, assim, tenha suas dúvidas esclarecidas pela nossa equipe", explica.

As consultas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30, das 12h às 14 horas e das 17h às 19 horas. Às terças-feiras, a Profa. Ma. Lívia Pelicioni Menezes Silveira oferece atendimento na área civil, das 9h às 11 horas; às quartas, na área penal, o responsável é o Prof. Me. Douglas Teodoro Fontes, das 8h30 às 10h30.

Ainda segundo a coordenadora, o assistido será submetido a um processo de triagem, tendo que comprovar a indisponibilidade de recursos financeiros para a contratação de um advogado, bem como a viabilidade jurídica do pedido.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2828.