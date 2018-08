Segundo dados da Secretaria de Trânsito, R$ 74.047,96 foram arrecadados por multas referentes à falta do cartão da Área Azul

publicado em 13/08/2018

O valor da multa é de R$ 195,23, conforme determinação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) (Foto: Arquivo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

Quem utiliza o estaciona mento rotativo de Votuporanga entre segunda-feira e sábado deve pagar R$ 2 para ficar por duas horas no local. Quem não paga pelo cartão e estaciona nos locais determinados como Área Azul, pode levar multa.

Segundo dados da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, solicitados pelo A Cidade, foram arrecadados R$ 74.047,96 por multas referentes à falta do cartão da Área Azul, não necessariamente aplicadas neste ano.

No primeiro semestre deste ano, 502 multas foram aplicadas pelo não pagamento do cartão. No mesmo período do ano passado foram 611 e em todo o ano passado foram 1.159 multas aplicadas.

O valor da multa é de R$ 195,23, conforme determinação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, o objetivo da Área Azul é disciplinar o uso das vagas e permitir a rotatividade do estacionamento na área central da cidade para favorecer tanto os consumidores quanto o comércio e a economia do município, de modo geral.

De acordo com o Executivo, todos esses recursos são investidos em ações como: melhorias em sinalizações aéreas e de solo; aquisição de semáforos e equipamentos de fiscalização; e desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas. “As despesas autorizadas são determinadas pela resolução CONTRAN 638, de 30/11/2016”, afirmou ao A Cidade.