Tradicional feira terá a participação especial do egresso da Instituição e apresentador da TV TEM, afiliada da Globo, Marcos Paiva

publicado em 14/08/2018

A 11ª Mostra Unifev está confirmada para os dias 20 e 21 de setembro deste ano. As inscrições já estão abertas para os interessados, por meio do site: unifev.edu.br/11mostra.O evento, que é gratuito e aberto à comunidade, terá nesta edição a participação especial do egresso da Instituição e apresentador do programa Revista de Sábado da TV TEM, afiliada da Globo, Marcos Paiva.A tradicional feira, cujo tema é Venha descobrir sua vocação, há uma década reúne milhares de alunos do Ensino Médio, vindos de escolas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.Os participantes não só têm a oportunidade de conhecer o ambiente acadêmico e as mais de 30 opções de cursos de graduação ofertados pela UNIFEV, como boa parte da infraestrutura de cada um deles e demais informações como, diferenciais e áreas de atuação, por meio do contato direto com coordenadores, docentes e alunos.As inscrições vão até dia 13 de setembro, e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramais 880 e 882, ou durante as visitas das equipes de Relacionamento da Instituição nas escolas.No dia 20, quinta-feira, a Mostra UNIFEV receberá os visitantes das 19h30 às 22h30. No dia 21, sexta-feira, a programação será desenvolvida no período da manhã, das 8h às 11h30. Em ambos os dias, as atividades ocorrerão no Campus Centro.