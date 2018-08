Entidades promovem ação na Concha Acústica, a partir das 9h, com parceria do Senac, Secretaria da Cultura, Procon e Net Rubi

publicado em 10/08/2018

Mobilização a favor da doação de Nota Fiscal será neste sábado (Foto: Reprodução/Internet)

Quem passar na Concha Acústica neste sábado (11/8), notará uma movimentação diferente e totalmente do bem. A Santa Casa de Votuporanga e mais 12 entidades da cidade promovem ação “É Prático, é Rápido, Doe Automático” a partir das 9h. O objetivo é chamar a atenção da população quanto a campanha Nota Fiscal Paulista (NFP), tão fundamental para a manutenção dos atendimentos das instituições.O evento é da Rede Social Votuporanga em parceria com o programa Voluntariado do Senac Votuporanga e conta com apoio da Secretaria da Cultura, Procon e Net Rubi. A iniciativa visa, mais uma vez, contar com apoio dos consumidores em prol de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.Consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista poderão realizar a doação automática de seus cupons fiscais para a entidade assistencial de sua preferência por meio de aplicativo para aparelhos móveis ou no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Basta fazer o login no sistema, procurar no menu “Doação cupom com CPF”. Abrirá uma aba para escolher uma instituição e, após inserir a informação, aperte em “Confirmar a doação”.Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as compras em que o consumidor informar o CPF serão destinados à entidade assistencial escolhida de forma automática e gerarão créditos e bilhetes para a participação delas dos sorteios. “Queremos mostrar para a população como é fácil ajudar. É uma verba muito importante para a manutenção dos atendimentos, com benefício direto para os assistidos. Convidamos a todos a participar da mobilização que reverterá em mais verbas para nossas instituições votuporanguenses”, contou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.