No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o cirurgião torácico, Dr. João Paulo Pedroso, dá dicas para quem quer largar o vício

publicado em 29/08/2018

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o cirurgião torácico, Dr. João Paulo Pedroso, dá dicas para quem quer largar o vício (Foto: Divulgação/Santa Casa)

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quarta-feira (29/8), a Santa Casa de Votuporanga preparou um programa Dica de Saúde especial. O cirurgião torácico, Dr. João Paulo Pedroso, foi convidado para alertar sobre os perigos do cigarro.Dr. João Paulo destacou que o cigarro é considerado doença, além de causar dependência. “O tabagismo pode agir em todos os órgãos que têm circulação, com veias e artérias e podem causar desde lesões cerebrais, acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos, coronariopatias (coração), cânceres de pulmão, laringe, intestino, além de problemas circulatórios nas pernas”, explicou.Os riscos também acometem os fumantes passivos. “São aqueles que estão próximos a quem fuma, inalando e exalando a fumaça. Eles também estão expostos aos malefícios”, complementou.Dicas para parar de fumarO cirurgião torácico também deu dicas para quem quer abandonar o tabagismo. “Psicoterapias, grupos de apoio e tratamento medicamentoso podem colaborar. Há algumas drogas que podem ajudar o indivíduo a parar de fumar. Então, existem produtos farmacológicos que inibem a vontade e apoiadores como gomas de mascar e adesivos de nicotina”, afirmou.Ele ressaltou que a melhor orientação é não acender o primeiro cigarro. “O tabagismo era masculino e hoje as mulheres passaram os homens. A melhor dica é para não entrarem neste hábito”, enfatizou.