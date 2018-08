Médica pediatra, Dra Marlene Chinelato, participou do programa Dica de Saúde desta quinta-feira (23) e ressaltou a importância da campanha que acontece no Brasil

publicado em 23/08/2018

Médica pediatra, Dra Marlene Chinelato, participou do programa Dica de Saúde desta quinta-feira (23) e ressaltou a importância da campanha que acontece no Brasil (Foto: Divulgação/Santa Casa)

As vacinas são as principais armas de prevenção contra várias doenças. Atualmente, estão em andamento as campanhas contra sarampo e poliomielite em todo o Brasil. Mesmo sabendo da importância de se imunizar, a adesão no país atingiu 50% da cobertura e um dos motivos da baixa procura são as informações falsas que circulam nas redes sociais.A Santa Casa de Votuporanga convidou a médica pediatra, Dra Marlene Chinelato, para esclarecer as dúvidas da população no programa Dica de Saúde, veiculado na página do Facebook da Instituição.Dra Marlene contou que o público-alvo é formado por crianças maiores de um ano e até quatro anos, 11 meses e 29 dias. “A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças independentemente da situação vacinal. A intenção é fazer uma barreira e evitar que sarampo volte a disseminar no país. Crianças que já tomaram as duas doses não têm risco e devem tomar a terceira”, explicou.Ela ressaltou que as vacinas não possuem contraindicações no geral, somente em crianças sabidamente alérgicas ou que estão usando medicações imunossupressoras. “É importante lembrar que os pais de pacientes com alergia à proteína de leite de vaca devem avisar os profissionais na unidade de saúde, antes de ser vacinados. Os filhos terão que se imunizar com a nacional. Para eles, a dose importada da Índia não é indicada”, disse.SarampoO quadro de sarampo é doença viral, que começa com febre e indisposição. “Os sintomas são semelhantes a quadro gripal com coriza, conjuntivite e depois aparecem as manchas da pele. É grave e costuma apresentar complicações severas como otite, perfuração do tímpano, perda auditiva, etc”, afirmou.PoliomieliteJá a polio também é uma doença viral está erradicada do Brasil há 20 anos. “Precisamos manter os altos índices de vacinação para que não retorne. Estão acontecendo casos esporádicos na América, por isso tão importante a imunização. A poliomielite apresenta quadro de paralisia em membros inferiores e irreversível”, disse.A médica pediatra ressaltou a necessidade de tomar as doses. “De todos os avanços da medicina, a vacinação foi o maior que aconteceu do século XX. Se queremos cuidar bem do nosso filho, a primeira coisa é não atrasar imunização e participar das campanhas”, finalizou.