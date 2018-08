A avaliação é para o reconhecimento ou não da qualificação

publicado em 10/08/2018

O coordenador do curso, Mauro Esteves Hernandes, falou sobre a vistoria do MEC (Foto: Divulgação/Unifev)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUma comissão do Ministério da Educação está realizando uma minuciosa vistoria no curso de Medicina da Unifev. A avaliação, que começou anteontem e termina hoje, é para o reconhecimento ou não da qualificação.O coordenador do curso, o médico cardiologista Mauro Esteves Hernandes, contou ao jornal A Cidade que a Unifev está recebendo, desde anteontem, a comissão do Ministério da Educação que avalia os cursos de medicina para ter como resultado o reconhecimento ou não da qualificação. “É uma avaliação importante, com uma série de critérios que visam o melhor para a instituição e para a via final comum que é a formação dos alunos e o atendimento aos pacientes”, comentou.O médico observou que a vistoria é importante para todos da Unifev e também da cidade saberem como está o curso “aos olhos do Ministério da Educação”.Questionado se a coordenação da capacitação está otimista, Mauro afirmou que sim, uma vez que todos do Centro Universitário de Votuporanga trabalharam bastante. “Viemos em intenso trabalho desde os outros coordenadores, com um número grande de professores publicando capítulos de livros”, acrescentou.Outra ação importante para o reconhecimento do curso, explicou o coordenador, é respeitar as diretrizes curriculares de 2014, algo feito pela Unifev. “Então, fizemos a tarefa de casa”, resumiu.Mauro destacou ainda que os acadêmicos têm ótimos cenários de prática como a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, a Prefeitura Municipal, o Hospital de Amor (unidade de Jales) e Prefeitura Municipal de Parisi. “Agora é aguardar”, falou.De acordo com a Unifev, o curso de Medicina da instituição está pautado no compromisso social e na preservação da tradição e da qualidade do ensino superior da entidade. O objetivo é formar profissionais dotados de conhecimento médico e humanista, com capacidade crítica, reflexiva e de aprendizagem contínua, para abordar e intervir no processo saúde-doença, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos diferentes níveis de atenção à saúde. “Busca-se desenvolver a responsabilidade social e o compromisso com a cidadania, formando o médico como promotor da saúde integral do ser humano”, apontou. Os conteúdos estão norteados por diretrizes do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que conjugam os aspectos biológicos, psicológicos e sociais como relevantes no processo de formação do médico.