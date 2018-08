A Prefeitura de Votuporanga também chamou outros dez servidores temporários aprovados em um processo seletivo

publicado em 12/08/2018

A Prefeitura tem boas expectativas para a convocação de mais servidores concursados (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO concurso público 03/2017 tem repercutido bastante na cidade, no entanto a Prefeitura Municipal de Votuporanga se orgulha em destacar que seu quadro de servidores tem menos de 3% dos servidores comissionados – um dos menores índices do Brasil – e a tendência é diminuir ainda mais. De acordo com dados do Poder Executivo, somente este ano, mais de 60 pessoas aprovadas em concursos já foram convocadas para assumir seus cargos.A Administração Municipal informou ao A Cidade que até o momento 64 concursados foram convocados. Além disso, outros dez servidores temporários foram chamados após aprovação no processo seletivo.As expectativas do Executivo para a convocação de mais servidores concursados são boas, já que recentemente foi divulgado o resultado final do Teste de Aptidão Física do Concurso Público 03/2017. De 385 candidatos convocados para o TAF, realizado no dia 6 de maio, 154 foram aprovados e seguem para as próximas fases do concurso. Foram submetidos ao TAF apenas os candidatos aos cargos de Serviços Gerais (masculino e feminino), Vigilância Patrimonial, Serviços Funerários, Alvenaria e Construção, Borracharia, Agente Comunitário de Saúde e Fiscalização de Trânsito.Segundo a Prefeitura, o Concurso Público 03/2017 visa o preenchimento de 73 vagas disponíveis em 35 áreas da Administração. Os salários variam de R$1.178,55 (Serviços Gerais) a R$ 6.713,34 (Odontologia PSF).Na semana passada, a Administração Municipal, acatando às determinações judiciais, executou alterações no quadro “procurando atender o interesse público, sem prejudicar a vida laborativa dos servidores que exercem cargos em comissão”.“É importante ressaltar que a Prefeitura possui, hoje, um dos menores índices de cargos comissionados do país, com menos de 3% do total de servidores”, ressaltou. Mesmo assim, acrescentou, algumas mudanças foram necessárias para atender as determinações da Justiça. Já com a nova lei aprovada pela Câmara Municipal, 50% do total de cargos comissionados passam a ser ocupados exclusivamente por servidores concursados, e não mais 30% como era anteriormente.