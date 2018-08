Os radares registraram 6.148 multas no primeiro semestre deste ano, em Votuporanga, é o que apontam os dados do Executivo

publicado em 17/08/2018

O A Cidade solicitou um ranking dos cinco dispositivos que mais multaram os condutores (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brMais de 30 veículos são multados todo dia em Votuporanga por excesso de velocidade. É o que apontam os dados da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, solicitados pelo A Cidade. De acordo com os números, 6.148 multas foram registradas no primeiro semestre deste ano entre os 14 radares fixos e um móvel existentes na cidade.O A Cidade solicitou um ranking dos cinco dispositivos que mais multaram os condutores durante o período. O radar da avenida República do Líbano foi o campeão com 2.230 multas. Em segundo lugar, o radar da avenida Emílio Arroyo Hernandes, que multou 1.088 condutores. Em terceiro, o radar da rua Itacolomi, que registrou 420 infrações. Em seguida, o radar da avenida João Gonçalves Leite multou 402 veículos. Por último, 392 multas foram registradas no dispositivo da avenida Brasil.Segundo a Secretaria Municipal, a arrecadação no primeiro semestre de 2018 referente às multas aplicadas pelos radares foi de R$ 670.275,32. No mesmo período do ano passado, o valor foi de R$ 630.187,58, e nos 12 meses de 2017 foi de R$ 1.417.026,63.De acordo com a pasta, há três categorias de multas: média, de 0 até 20% acima da máxima permitida (R$ 130,16 e quatro pontos); grave, de 20% até 50% acima da máxima permitida (R$ 195,23 e cinco pontos); e gravíssima, velocidade superior a 50% acima da máxima permitida (R$ 880,41, sete pontos e suspensão da CNH).“A fiscalização é de acordo com os limites estabelecidos pela sinalização de cada via, sendo avenidas e eixos binários 50km/h, avenidas marginais 60km/h e ruas 40km/h”, informou a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga.