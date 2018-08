Toda a comunidade está convidada a participar desse evento gratuito; atividades e orientações para gestantes e crianças serão promovidas em diversos horários e pontos da cidade

publicado em 24/08/2018

Toda a comunidade está convidada a participar desse evento gratuito (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na próxima semana, de segunda a sexta-feira (27 a 31/8), Votuporanga sedia a 8ª edição da Semana do Bebê com uma extensa programação voltada para famílias com crianças de 0 a 3 anos e grávidas. As atividades serão promovidas em diversos pontos da cidade e em horários variados. Toda a comunidade está convidada a participar desse evento gratuito. Acesse o link para conferir a programação completa https://goo.gl/JMxdDVDentre as ações previstas, estão a aplicação da técnica de massagem para bebês (Shantala); orientação familiar; brinquedos e brincadeiras; carreata; confecção de brinquedos de sucata; contação de histórias; teatro e oficinas de orientações e atendimento à comunidade sobre espaços lúdicos.Além de orientações sobre parto humanizado, assistência da doula e aleitamento materno; a importância do desenvolvimento pleno de 0 a 3 anos; importância da higienização bucal e escovação de 0 a 3 anos; síndrome mão, pé, boca; absorção de vitaminas pelo organismo e administração correta de medicamentos e desenvolvimento normal da fala e linguagem.Com o lema “Brincar é coisa séria”, o projeto ainda reafirma que brincar é a melhor maneira para que as crianças se relacionem com o mundo exterior. Desde o dia em que nascem, as crianças estão ansiosas e determinadas a entender como o mundo funciona. E elas fazem isso através da brincadeira, utilizando todas as ferramentas que estiverem a sua disposição. Brincar com a criança não é somente diversão – é uma das formas mais importantes de os adultos estimularem seu desenvolvimento.“A Primeiríssima Infância é um programa que olha de forma intersetorial, compreendendo as áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, de modo que nós profissionais, possamos contribuir no desenvolvimento infantil, das crianças de zero a três anos, de forma integral e integrada. O Programa é caracterizado pelo atendimento iniciado ainda na concepção, na barriga da mãe, antes mesmo do parto. Trabalhamos com as gestantes, com as crianças no momento do nascimento, e as acompanhamos até os três anos de vida”, explicou a Articuladora Municipal do Primeiríssimo Infância em Votuporanga, Silvia Letícia de Faria.FórumO 2º Fórum Municipal da Primeiríssima Infância marcou a abertura da 8ª Semana do Bebê realizada nesta sexta-feira (24/8) no auditório da Cidade Universitária – Unifev. Após a abertura oficial, a palestra “Atuação em Redes- Avanços e Desafios” foi ministrada pela gerente do Senac São Paulo, unidade Votuporanga, Eliane Baltazar Godói. Uma exposição sobre os avanços intersetoriais, do PAM- Programa Aprender Melhor foi exposta, além de Grupo Técnico para Acompanhamento de Gestantes Usuárias de Álcool e outras Drogas também foram apresentadas.No evento de abertura, estiveram presentes a Primeira-dama e membro do Comitê da Primeiríssima Infância, Mônica de Carvalho Pesciotto; os Secretários Municipais de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos e da Cultura e Turismo, Silvia Stipp; e Kely Roveda representando a Secretária da Educação do Município, Encarnação Manzano.Participaram do encontro, gestores e lideranças dos setores da saúde, assistência social, educação e outras áreas do Poder Público que compõem a rede de apoio à primeiríssima infância de nosso município e instituições parceiras no Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância.