Esta é a 14ª entidade a firmar parceria com a Fundação Educacional de Votuporanga

publicado em 24/08/2018

A parceria permite a realização de iniciativas em diversas áreas de conhecimento, que contribuirão diretamente com a saúde e o bem-estar das idosas atendidas pelo Lar (Foto: Divulgação/Unifev)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





A Fundação Educacional de Votuporanga firmou mais uma parceria na manhã de ontem. Desta vez, a assinatura foi realizada com o Lar do Velhinho e permite o desenvolvimento de atividades de extensão aos alunos da Unifev e, em contrapartida, um repasse financeiro mensal no valor de R$ 7 mil será feito à entidade.

O reitor do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, o professor Dr. Rogério Rocha Matarucco, destacou a importância do convênio firmado com a entidade.

“É uma mudança muito grande para o Centro Universitário de Votuporanga, principalmente para a formação dos alunos. É o 14ª convênio feito recentemente e temos mais alguns para a próxima semana. Nós já estamos com todos esses convênios vinculados a projetos desenvolvidos pelos coordenadores e professores dos cursos das instituições. Isso é uma exigência do Ministério da Educação e a instituição sempre cumpriu essa exigência, a extensão universitária”, explicou ao A Cidade.

Ele ainda ressaltou a humanização, que é reforçada na Unifev. “É uma qualidade completa de formação dos profissionais, a técnica, a humanização e o conhecimento da realidade nas entidades. Além dessa extensão, temos o núcleo de responsabilidade social, que temos a obrigação de trabalhar e atender a comunidade, porque a Fundação Educacional de Votuporanga é comunitária, sem fins lucrativos e vive pelas mensalidades dos alunos. Então, temos que aplicar bem os recursos e dar o retorno para a sociedade como um todo e, principalmente, atingir a nossa qualidade de ensino”, afirmou o reitor.

De acordo com o diretor-presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a parceria abre um leque de oportunidades para o conhecimento prático dos universitários. “Além disso, a exemplo do que já foi feito com outras 13 entidades, esperamos que a contribuição financeira possa auxiliar na melhoria dos atendimentos realizados pelo Lar do Velhinho, especialmente no que diz respeito às despesas diárias e remuneração de profissionais especializados”, completou.