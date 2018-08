O evento marcou também a abertura do comitê do candidato, que fica na rua São Paulo, esquina com a rua Rio de Janeiro

publicado em 18/08/2018

João Garcia acredita que como deputado federal poderá melhorar a vida dos trabalhadores (Foto: Aline Ruiz/A Cidade )

Da RedaçãoNeste sábado (18), João Garcia (PRB) lançou oficialmente a sua campanha a deputado federal. O evento marcou também a abertura do comitê do candidato, que fica na rua São Paulo, esquina com a rua Rio de Janeiro. Para o A Cidade, João Garcia falou sobre as suas propostas e a importância de ser ter um representante de Votuporanga no Congresso Nacional.João Garcia acredita que como deputado federal poderá melhorar a vida do empresário e do trabalhador. “Precisamos de um deputado daqui de Votuporanga, poderemos viabilizar mais de R$ 15 milhões todos os anos, o que vai contemplar a nossa região e microrregião, principalmente Votuporanga. O nosso compromisso é de melhorar o mercado de trabalho. Eu sei das dificuldades de quem paga e de quem é funcionário, o posto de trabalho está devagar, empresários estão sufocados com a alta carga de tributação, e é isso que vamos brigar e discutir no Congresso Nacional”, afirmou.O candidato falou sobre Celso Russomano, deputado federal que o PRB tem nas fileiras de cima do Congresso Nacional. “Nossa viabilidade de candidatura é muito latente, porque somos um partido forte, uma coligação forte e recebemos esse convite para chegar junto com o Celso no Congresso Nacional, por isso é com muito felicidade de inauguramos hoje (ontem) o local onde vamos poder unir Votuporanga e região, para voltarmos a ser fortes como fomos em outras épocas”, finalizou.Nascido em Votuporanga, João tem 38 anos, estudou no I. E. e formou-se em direito no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). Casado com Priscila Figueira, é empresário em Votuporanga (Blocos Garcia – perto da Ilha do Pescador), tem 155 postos de trabalho fixos. Ele destaca que nunca exerceu cargo público e é ficha limpa. O candidato acredita que precisa de aproximadamente 35 mil votos para se eleger.Nas eleições de 2016, João foi candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Osvaldo Carvalho (MDB).