Ação da Prefeitura visa atender pessoas de baixa renda; mais de 360 animais foram castrados na primeira etapa

publicado em 27/08/2018

A segunda etapa de inscrições para castrações gratuitas de cães e gatos segue até quarta-feira (29/8). O trabalho está sendo realizado pelo Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), unidade vinculada ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga. A iniciativa é uma continuidade à política de proteção à vida animal implantada no governo de João Dado. As castrações terão início no dia 10 de setembro.

O programa irá priorizar o atendimento de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de contemplar também os animais machos. A ação visa atender pessoas de baixa renda ou que façam parte de algum programa social, dando-se, ainda, especial atenção aos animais sob cuidados de ONGs, protetores independentes e de pessoas que cuidam de animais de rua.





Cadastro

O tutor ou responsável interessado em castrar seu animal, que atenda aos critérios do programa, deverá entrar em contato com o CPVA, pelo telefone (17) 3405-9700, Ramal 9828, no horário das 7h30 às 16 horas. A inscrição também pode ser feita pessoalmente na unidade que fica no Paço Municipal, Rua Pará, 3227.

Para efetuar o cadastro, serão exigidas as seguintes documentações dos responsáveis do animal: CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de renda ou inscrição em programas de assistência social do Cadastro Único. Se necessário, a equipe do Centro de Proteção da Vida Animal poderá realizar visitas in loco para orientações e verificação das condições do animal.





Objetivo do programa

O programa de castração tem por objetivo o controle populacional e, através dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos. “Na primeira etapa do programa, neste ano, foram castrados mais de 360 animais. Para termos esse controle populacional precisamos do apoio de toda a população”, ressaltou a Chefe da Divisão do CPVA, Neide Romani Covre.

O CPVA solicita que todas as pessoas que possuam animais evitem crias indesejadas até que seja possível realizar a castração. Essa medida pode ser adotada por meio de separação das fêmeas e machos ou por meios contraceptivos, desde que indicado por médico veterinário.