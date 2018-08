Interessados deverão procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre segunda e quarta-feira (20 e 22/8), munidos de cópias do RG e CPF

publicado em 24/08/2018

Interessados deverão procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga abriu novas vagas para os cursos gratuitos de informática do Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Social (CATIS). Ao todo serão três turmas no período da tarde com 39 vagas. As aulas serão ministradas pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani”, no Centro do Empreendedor. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.O cadastro pode ser feito nesta segunda, terça e quarta (27,28 e 29/08) no Centro do Empreendedor, das 8h às 16h30, na sala de administração do CTMO. Os interessados precisam estar munidos de cópias do RG e CPF.A idade mínima é de 15 anos, não sendo exigido nível de escolaridade. O início das aulas está previsto para setembro e a conclusão para dezembro, obedecendo à grade de horários.Para mais informações, os telefones são (17) 3406-1489 ou (17) 3406-1488. O Centro do Empreendedor fica Rua Barão do Rio Branco, 4497, bairro Recanto dos Esportes.