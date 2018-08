Projeto de extensão, promovido pela graduação em Ciências Contábeis da Unifev, é destinado a toda comunidade

publicado em 13/08/2018

Estão abertas as inscrições para o curso de Gestão de Tempo e Organização Pessoal, que será realizado no dia 15 de setembro, das 8h às 12 horas, na Cidade Universitária. O projeto de extensão é uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis da Unifev.

A proposta envolve atividades práticas, que apresentarão diversas formas de organizar e administrar o tempo em tarefas pessoais e profissionais, destacando a necessidade de mudança de hábitos e a melhora no aproveitamento do dia.

De acordo com o Prof. Me. Rivelino Rodrigues, responsável pelo projeto, a gestão de tempo é fundamental para o desenvolvimento pessoal. “Todas as pessoas, independente do campo de atuação, necessitam gerir melhor o tempo, possibilitando que as suas atividades sejam realizadas com maior eficiência e o tempo ocioso, diminuído”, explica.

O curso é destinado a toda a comunidade, e as inscrições devem ser feitas pelo site unifev.edu.br/gestaodetempo, até o dia 5 de setembro. O investimento é de R$ 25 e pode ser parcelado em até duas vezes.