A Prefeitura de Votuporanga disponibilizou três pontos de trocas de livros na cidade e outro na Vila Carvalho, através do projeto da “Gelacoteca”, idealizado e mantido pelo Fundo Social de Solidariedade.

As gelacotecas, que são geladeiras descartadas nos Ecotudos e reaproveitadas para a disponibilização de livros, ajudam a garantir o acesso rápido e fácil à leitura, além de incentivar a boa ação através da troca e doação de títulos. A pessoa pode retirar ou depositar materiais de leitura nos pontos localizados na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”; no interior do prédio do Centro de Cultura e Turismo “Abdo Marão Alfagali” – no Parque da Cultura; no Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida” ou no Centro Comunitário, na Vila Carvalho.

As doações de livros de pessoas físicas ou de instituições privadas ajudam a dar continuidade ao projeto, por isso sua importância. Os interessados em colaborar, podem procurar o Fundo Social de Votuporanga, na rua Pará 3227, anexo ao Paço Municipal. O telefone de contato é (17)3405.9700.