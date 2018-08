O Corpo de Bombeiros de Votuporanga demorou cerca de uma hora para conter as chamas que invadiram a casa

publicado em 23/08/2018

Uma casa localizada na rua Rio Solimões foi atingida pelas chamas na manhã desta quinta-feira (23) (Foto: A Cidade)

Aline RuizSete cômodos de uma residência, localizada na rua Rio Solimões, nas proximidades da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, foram atingidos pelas chamas por volta das 11h30 desta quinta-feira (23). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga demorou cerca de uma hora para conter as chamas que invadiram a casa. Segundo informações dos bombeiros, ainda não é possível afirmar o que teria causado o incêndio e apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.A Polícia Científica foi acionada e esteve no local dos fatos para realizar a perícia e investigar as causas do incêndio. A Polícia Militar também esteve no local e registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos.