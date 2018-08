Carlos Alberto Nunes, de 63 anos, além de ser apaixonado pelos animais, também é um grande aventureiro

publicado em 28/08/2018

Carlos Alberto viaja há 21 anos, caminhando 10 km por dia com seus cachorros (Foto: João Ruiz/A Cidade)

Aline RuizCarlos Alberto Nunes, de 63 anos, além de ser apaixonado pelos animais, também é um grande aventureiro. Ele viaja há 21 anos, caminhando 10 km por dia com seus cachorros e no momento está passando pela região de Votuporanga.O idoso é natural da cidade de Montalvânia/MG e viaja desde o ano de 1999 por todo o país. Desta vez, ele está indo para o Mato Grosso, porém, sem destino certo. E se engana quem pensa que ele se sente sozinho, ao seu lado, em sua grande aventura, estão os seus quatro companheiros fiéis: os cachorros Pitoco, Boneca, Pretinha e Batatinha.Puxando um carrinho com todos os seus pertences, Carlos Alberto ainda faz artesanatos para vender por onde passa. O seu carrinho também se transforma em uma “casa”, onde ele pode acampar e descansar. “Caminho 10 km por dia para não cansar os meus cachorros”, contou o aventureiro.No momento o idoso está acampado em Tanabi/SP, na beira da rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, próximo ao pontilhão principal da cidade. “Agora estou em Tanabi, porque a minha cachorra está doente, preciso cuidar dela. Depois vou continuar viajando”, disse Carlos Alberto.O grande aventureiro Carlos Alberto vai seguir viagem com seus cachorros pela região de Votuporanga, após ficar alguns dias acampado em Tanabi. Ele faz amizade por onde passa e no bolso carrega diversas histórias para contar.