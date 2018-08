Aproximadamente 30 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, recebem assistência da entidade de Votuporanga

Os assistidos participam de diversas atividades, como teatro, música, aulas de culinária, bijuterias, informática e oficinas de Braille

O trabalho elaborado tem o objetivo de buscar alterna tivas de desenvolvimento a fim de assegurar a inclusão social dos assistidos. Para isso, estratégias de mobilização envolvem o apoio de diversos profissionais, voluntários e empresas parceiras.

O presidente da entidade, Danilo Aparecido Barraviera, afirmou que o IDAV é mantido com doações e verbas estadual e municipal. Ele contou que sempre precisam de doações, pois todo o trabalho realizado ali é gratuito.

Aproximadamente 30 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, recebem assistência do IDAV, com trabalhos de fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, assistente social e voluntários. Os assistidos participam de diversas atividades, como teatro, música, aulas de culinária, bijuterias, informática e oficinas de Braille.

No total, 17 pessoas trabalham na instituição, entre funcionários, voluntários e prestadores de serviços autónomos. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já as atividades das crianças e adolescentes são de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h às 16h, e dos adultos e idosos de terça e quinta-feira, das 13h às 15h.

O IDAV fica localizado na Rua Pará, 2060, Chácara da Aviação, em Votuporanga. O telefone de contato é 3422-6800.





Sobre o IDAV

O IDAV foi fundado em 1997, pelo Oftalmologista Dr. Bendito Aurélio Martins de Lacerda, a instituição funcionava na casa do médico, onde havia um grupo de deficientes visuais e auditivos e voluntários para exercer as atividades. O IDAV é uma entidade civil, sem fins lucrativos, composta por uma diretoria com mandato de dois anos, engajada com a emancipação, proporcionando serviços gratuitos – através de oficinas desenvolvidas por profissionais qualificados – e buscando a garantia de direitos das pessoas com deficiência.