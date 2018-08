Na noite desta segunda-feira (6), Jorge Augusto Seba, Jaime Pimentel, Lazão e José Rubens Naime foram homenageados na Câmara Municipal

publicado em 06/08/2018

Jorge Augusto Seba, Jaime Pimentel, Lazão e José Rubens Naime foram homenageados na Câmara (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom autoridades políticas, militares e diversas lideranças da cidade, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite desta segunda-feira (6) a Sessão Solene que tradicionalmente faz parte das comemorações do aniversário do município. A cerimônia foi marcada por homenagens e emoção. Jaime Pimentel, Jorge Augusto Seba e José Rubens Naime receberam títulos de Cidadão Votuporanguense e Lázaro Modesto de Oliveira, o Lazão, recebeu a Insígnia de Honra ao Mérito.A mesa de autoridades contou com o presidente da Câmara, Osmair Ferrari, o prefeito João Dado, o deputado estadual Carlão Pignatari, Luiz Celso Alves dos Santos (diretor-presidente da FEV), o juiz Reinaldo Moura de Souza (diretor do Fórum), Adelino Ferrari (presidente da OAB local), o sargento Heroito Gomes (chefe de Instrução do Tiro de Guerra) e Celso Reis Bento (diretor adjunto do Deinter 5 - Departamento de Polícia em São José do Rio Preto), além dos legisladores membros da mesa diretora. No plenário, o provedor da Santa Casa, Luis Fernando Góes Liévana, o Torrinha, presidentes de clubes de serviços, diretores de entidades, entre outras lideranças participaram da cerimônia.O primeiro homenageado da noite foi Lázaro Modesto de Oliveira, o Lazão, que logo receberia a Insígnia de Honra ao Mérito. Antes, um histórico de sua vida foi lido. Na sequência, o autor da proposta, vereador Vilmar da Farmácia, fez um pequeno discurso sobre o homenageado e ressaltou que Lazão é uma grande personalidade da cidade, conhecido e querido por todos. “Lazão, uma lenda viva. Sua vida é um livro, todos conhecem você, é gente do povo, gente de bem”, falou o parlamentar.Após a entrega da Insígnia, Lazão usou a tribuna para agradecer. Em breve discurso, ele agradeceu Vilmar, todos os vereadores e as autoridades presentes. O homenageado lembrou das pessoas que o ajudaram, entre eles Nasser Marão. “Trabalhei muito, também para ajudar o próximo e nessa idade continuo trabalhando. Muito obrigado a todos”, disse.O doutor José Rubens Naime foi o segundo a receber a homenagem. Emerson Pereira, autor do Título de Cidadão, falou sobre o médico: “sempre esteve presente nas ocasiões solicitadas, sempre sorrindo e nunca disse um não. A medicina tem um lado social, e tenho certeza que o doutor José Rubens Naime sempre fez o seu lado social, e no anonimato”. A homenagem, acrescentou, é pelo belíssimo trabalho realizado em Votuporanga.Um vídeo com depoimentos sobre Naime foi apresentado. Entre as lideranças que falaram sobre o médico, o ex-prefeito Junior Marão destacou o trabalho realizado por José Rubens no município.Em sua fala, o médico agradeceu Emerson e todos da Câmara. “Eu me questionei sobre o motivo do Emerson ter indicado essa homenagem e eu acredito que é por conta da minha caminhada. Eu amo Votuporanga e estamos aqui para se oferecer, participar e dividir, dividir conhecimentos. Obrigado pela homenagem e espero fazer por merecê-la”, comentou.A homenagem ao doutor Jaime Pimentel, delegado de polícia aposentado, é de autoria do vereador Antônio Carlos Francisco (SD). O juiz aposentado discorreu sobre o homenageado. Segundo o parlamentar, o ex-delegado “tem as grandes virtudes que só os grandes homens têm”. “Com ele, aprendi a importância da carreira pública. Quantas não foram as nossas conversas a respeito de questões políticas. Ele foi, sem perceber, um grande professor. Como pessoa: amigo e irmão, cultivando as mais altas virtudes. Um profissional honrado”, falou.Jaime agradeceu os vereadores, em especial Antônio Carlos Francisco, seus familiares e amigos. “É um motivo de muito orgulho e satisfação receber esse título. Sou realmente um grande privilegiado. Me sinto feliz e honrado, não somente pelo título, mas pelo significado, lembranças e reflexões na minha jornada de vida”, comentou. Ele destacou que gosta muito de Votuporanga, cidade que aprendeu a amar e que é, sem dúvida, a melhor para se viver.Por fim, a última homenagem da noite foi destinada ao secretário municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba, título sugerido pelo vereador Meidão (PSD), que falou sobre o novo cidadão votuporanguense: “profissional sério, competente, contribuiu com todas as administrações municipais. Jorginho não precisa de elogios exaltados, porque o seu trabalho, sua conduta profissional e especialmente a sua inteligência presente nos planos urbanísticos de nossa cidade, já deixam registrados por toda a nossa história a sua brilhante capacidade profissional”.Emocionado, Jorge agradeceu o título e lembrou que aprendeu muito da vida pública nos quatro anos que viveu na Casa de Leis. “A honra é pequena se nós encararmos com pouca responsabilidade, mas a minha responsabilidade dobra agora, e eu preciso me doar mais. Agradeço minha mãe e meu pai que me forjaram a ser um homem de bem”, disse.