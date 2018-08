Acidente foi em estrada que liga Estrela dOeste ao distrito de Fátima Paulista

publicado em 23/08/2018

Acidente foi em estrada que liga Estrela dOeste ao distrito de Fátima Paulista (Foto: Reprodução)

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





Fonte: Diário da Região



Um homem de 27 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 23, na estrada vicinal que liga Estrela d’ Oeste ao distrito de Fátima Paulista. Marcelo Vieria chegou a ser socorrido, mas não resistiu os ferimentos e morreu.De acordo com a Polícia Militar, foram funcionários de uma usina da região que avistaram um Prisma prata com placas de Estrela d’ Oeste capotado, acionando a equipe de resgate.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local prestando socorro a vítima que foi atendida e levada para Santa Casa de Fernandópolis. A vítima de 27 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.