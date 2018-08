O crime foi registrado nesta quinta-feira (16), durante fiscalização na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320.

publicado em 16/08/2018

As aves estavam sendo transportadas em péssimas condições, algumas estavam machucadas e com fitas amarradas (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Aline RuizA Polícia Rodoviária de Votuporanga abordou um homem de 30 anos com aves usadas em rinha dentro de seu carro. O crime foi registrado nesta quinta-feira (16), durante fiscalização na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320.Segundo informações do boletim de ocorrência, o flagrante foi realizado após a polícia parar um carro que seguia para a cidade de Campinas. Durante buscas pelo interior do veículo, os policiais encontraram 15 galos, 11 galinhas, 6 pintinhos e 10 frangos, totalizando 42 aves que estavam amontoadas no porta-malas do carro.Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, as aves estavam sendo transportadas em péssimas condições, algumas estavam machucadas e com fitas amarradas.De imediato o motorista foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido pelo delegado de plantão, que posteriormente arbitrou uma multa no valor de R$ 126 mil. O rapaz responderá pelo crime de maus-tratos.