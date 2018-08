Na segunda rodada da Copa Paulista 2018, a Alvinegra enfrentará o Grêmio Novorizontino, na casa do adversário

publicado em 07/08/2018

No fundo, Rafael Guanaes observa o ataque da Votuporanguense diante do Penapolense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPassada a alegria após a goleada na estreia da Copa Paulista 2018 – 5 a 0 contra o Penapolense – o Clube Atlético Votuporanguense volta suas forças para a segunda rodada da competição. Na manhã do próximo domingo, às 10h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o CAV encara o Grêmio Novorizontino. O treinador da Alvinegra, Rafael Guanaes, espera um duelo bastante complicado.Em conversa com a Cidade FM, o técnico destacou que o grupo da Votuporanguense é extremamente competitivo, com equipes que mesclam juventude e experiência. Sobre o próximo adversário, ele contou que o Novorizontino tem um ótimo treinador – William Sander – e um trabalho já consolidado nas categorias de base. É também, ressaltou, um time de primeira divisão e com grande aporte financeiro.Guanaes espera que o grupo faça uma excelente semana de preparação, para pensar bem na estratégia que será usada em Novo Horizonte. “Vamos colocar uma equipe forte para fazermos mais uma vez um grande jogo, buscando sempre cada vez mais desempenho, cada vez mais performance”, falou.Na manhã de hoje, às 8h30, no Clube dos 40, Guanaes comanda um treinamento técnico e tático. Amanhã, às 9h, na Arena Plínio Marin, o trabalho também será técnico e tático. Já às 15h, os atletas participam de uma atividade preventiva. Já na quinta-feira (9), às 8h30, em Floreal, ocorre mais um treinamento técnico e tático, assim como na sexta-feira (10), em Álvares Florence, às 8h30.O último treino antes do duelo de domingo (12) será na manhã de sábado (11), às 8h, na Arena Plínio Marin.Por conta dos gols pró, a Votuporanguense lidera o grupo 1 da Copa Paulista, com os mesmos três pontos de Olímpia, em segundo, e Mirassol, em terceiro.