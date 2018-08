Interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria da Cultura e Turismo, até o dia 5 de setembro

publicado em 31/08/2018

Interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria da Cultura e Turismo, até o dia 5 de setembro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Será possível atuar como voluntário nas atividades desenvolvidas durante a 8ª edição do Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga – Fliv, que acontece entre os dias 7 e 16 de setembro, no Parque da Cultura.Os interessados devem se inscrever presencialmente, até a próxima quarta-feira (5/9), na Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, localizada junto ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Jardim Alvorada).Entre as funções disponíveis, estão: atendimento ao público, apoio operacional, monitoramento e guia de visitas. Para integrar a equipe, é preciso ter acima de 18 anos e, de preferência, alguma experiência nas áreas de pedagogia, atendimento a crianças ou produção de eventos.Todos os voluntários receberão certificado de participação e estarão distribuídos em três períodos de trabalho: das 7h às 12h; das 12h às 17h; e das 17h às 22h. Vale lembrar que não haverá remuneração pelos serviços prestados.O horário de funcionamento da Secretaria da Cultura e Turismo é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e às segundas-feiras, das 7h30 às 17h. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.OrganizaçãoA organização do Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga – Fliv 2018 é da Prefeitura de Votuporanga, com execução da Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA) e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo. O evento conta com o apoio de diversas empresas e instituições, entre elas: Facchini, Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac, Vikstar, Starb Alimentação, Cantoia Figueiredo, Sicredi, Porecatu, Santa Cruz e Câmara Municipal de Votuporanga. Para mais informações sobre o festival, acesse o site: www.flivotuporanga.com.br ou a fanpage: www.facebook.com/flivotuporanga.