Com a parceria, a Fundação Educacional de Votuporanga repassará auxílio financeiro para a entidade

publicado em 16/08/2018

FEV e Associação Beneficente Caminhos de Damasco assinaram um convênio nesta quinta-feira (16) (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Mais uma importante parceria da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) foi concretizada na tarde desta quinta-feira (16). Desta vez, o convênio é com a Associação Beneficente Caminhos de Damasco, que receberá repasse mensal financeiro.

De acordo com a FEV, em contrapartida o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) poderá utilizar o espaço para atividades de extensão. A instituição é localizada na rua Benedito Pereira, 1874, no bairro Estação.

Em conversa com o jornal A Cidade, o diretor-presidente da FEV, o médico veterinário Celso Luiz Alves dos Santos, destacou que com as parcerias a Fundação “sai do murinho e participa ainda mais ativamente da nossa comunidade”. “Essa é uma das missões da nossa instituição”, ressaltou.

Ainda conforme o diretor-presidente, o contrato, válido por cinco anos e com possibilidade de renovação, prevê repasse mensal financeiro à entidade, além de incluí-la como um braço a mais da FEV, onde poderão ser desenvolvidas atividades de extensão.

Também para o A Cidade o presidente da Caminhos de Damasco, Agnaldo Paviani, frisou que a parceria é importantíssima para a entidade, uma vez que ela necessita bastante da ajuda de parceiros como a FEV. O convênio, acrescentou, irá ajudar na manutenção da instituição no importante trabalho realizado com crianças e adolescentes. “Nós só temos a agradecer à FEV com a certeza de que com essa parceria, podemos levar adiante as nossas atividades”, falou.