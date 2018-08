A assinatura de ampliação do convênio foi realizada na manhã desta quarta-feira na sede da entidade

publicado em 22/08/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) ampliou o convênio com o Lar São Vicente de Paulo na manhã desta quarta-feira. Esta é a 13ª entidade a firmar a parceria com a instituição. De acordo com o diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luís Alves dos Santos, a parceria amplia a oferta de atividades extensionistas aos alunos da Unifev e ajusta o repasse financeiro mensal que é feito ao Lar.

“Nós já tínhamos um convênio em andamento, mas agora ampliamos o tipo de atendimento. Agora, outros cursos de graduação também estarão participando das atividades extensionistas no Lar São Vicente de Paulo. Nós ampliamos o valor e estamos padronizando o mesmo valor que é repassado para as outras entidades. Isso com certeza vai auxiliar na manutenção do Lar para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida”, explicou ao A Cidade.

Segundo o presidente do Lar São Vicente de Paulo, Vitorino José Arado, atualmente a entidade atende mais de 40 idosos em situação de vulnerabilidade. A casa assistencial, que existe há 60 anos, oferece hospedagem, refeições, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, entre outros profissionais.

“Nós somos gratos com a Fundação Educacional de Votuporanga que ao longo do tempo sempre nos apoiou e ajudou. Agora, sensibilizado com as necessidades sempre crescentes da nossa casa, a FEV ampliou a ajuda que é muito importante para podermos continuar prestando assistência aos nossos idosos que vivem conosco”, afirmou o presidente da entidade.

Para a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho, a parceria vem para complementar as ações já realizadas em prol da entidade, desde 2005. “Frequentemente, docentes e universitários promovem iniciativas e campanhas que beneficiam o Lar São Vicente, como forma de fortalecer ainda mais os serviços prestados pela entidade. Além disso, priorizamos a formação humanizada de nossos alunos, focada no ensino de excelente qualidade, respeito, solidariedade e amor ao próximo”, completou.