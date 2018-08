A assinatura da ampliação da parceria foi realizada na manhã desta terça-feira na sede da Comunidade

Desta vez, a FEV ampliou o convênio com a Comunidade de Recuperação Nova Vida, que atende mais de 20 internos (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

A Fundação Educacional de Votuporanga realizou mais uma importante parceria com uma entidade da cidade. Desta vez, a FEV ampliou o convênio com a Comunidade de Recuperação Nova Vida, que atende mais de 20 internos que recebem tratamento contra a dependência do álcool e das drogas.

Para a solenidade, realizada na sede da Comunidade, localizada na Zona Rural de Votuporanga, estiveram presentes o Diretor-Presidente da FEV, médico veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos; o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; o presidente da entidade, Luiz Carlos de Lima; o Diretor 1º Tesoureiro da Instituição, empresário Paulo Roberto Albertoni; o Bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas; a Coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Marinês Ralho; supervisores e coordenadores do Centro Universitário, além de representantes da entidade e a imprensa local.

De acordo com o presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o convênio permitirá a ampliação de atividades extensionistas para os universitários e um repasse financeiro mensal à entidade durante cinco anos.

“O curso de Educação Física já realiza um trabalho na entidade, mas não havia um convênio formal. Desta vez, foi formalizado e com isso os demais cursos podem participar ativamente da Comunidade. Para os nossos alunos, esse convênio é muito interessante, porque possibilita o estágio”, explicou ao A Cidade.

Ele ainda ressaltou que com a ampliação da parceria, a Unifev reforça a missão de Responsabilidade Social. “Trata-se de responsabilidade social e transparência, valores que têm elevado o conhecimento dos nossos estudantes e transformado vidas. A instituição fará um repasse financeiro a partir do dia 20 de agosto e vai ajudar a diminuir os problemas financeiros de todas as entidades que passam por momentos difíceis. Todos os convênios da Unifev têm duração de cinco anos, mas poderão ser renovados”, afirmou o presidente da FEV, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos.

O presidente da Comunidade de Recuperação Nova Vida, Luiz Carlos de Lima, agradeceu a colaboração e destacou a importância do convênio. “É de suma importância, principalmente no momento que estamos vivendo. Depois que o Governo Federal deixou de contribuir com o valor, a Nova Vida entrou em colapso financeiro. Então, essa ajuda da Unifev vem para amenizar a nossa dificuldade, porque temos várias contas para serem pagas”, afirmou.

O reitor, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, por sua vez, agradeceu a abertura das portas da entidade para que alunos e professores desenvolvam projetos de extensão, como uma via de mão dupla, onde todos os lados são beneficiados.