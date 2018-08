O termo aditivo resulta na oferta de mais atividades extensionistas e em um ajuste no repasse financeiro mensal à entidade

publicado em 31/08/2018

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) assinou a ampliação do 15º convênio com entidade assistencial da cidade. Desta vez, a contemplada foi a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, que atende cerca de 550 pessoas por mês. De acordo com a instituição, a parceria é semelhante às outras já firmadas. O termo aditivo resulta na oferta de mais atividades extensionistas e em um ajuste no repasse financeiro mensal à entidade.

De acordo com o diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a parceria dará continuidade no programa Tecendo Elos, que existe desde 2014, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev.

“Cada vez que vamos nas entidades nós saímos aliviados, porque podemos contribuir com elas. Com esse convênio, termos a ampliação das atividades dos nossos alunos e terá um benefício muito grande para o atendimento de toda essa região. A função da Unifev é transformar vidas, melhorar a qualidade de vida de todos que compõem esse entorno da Associação”, afirmou à Cidade FM.

No local, são realizados os projetos Boas-Vindas, Mulheres Empreendedoras, Construindo o Amanhã, Tira Dúvidas, Curso básico de informática, Atendimento socioassistencial, entre outros, além de refeições para a população daquela região.

O presidente da Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Revair Lopes, afirmou que “é uma parceria muito boa. Esse projeto é um aditivo e já está com a gente desde 2014, então só vem somar aquilo que já entendemos como benéfico tanto para a Associação quanto para a Unifev, porque é uma oportunidade para os alunos participarem na prática das atividades”.