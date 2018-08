Oficinas gratuitas serão ministradas à músicos, professores e estudantes de música, pedagogos e apreciadores dos instrumentos de percussão, das 9h às 18h

publicado em 17/08/2018

Neste sábado (18/8) a Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito” de Votuporanga recebe “A diversidade rítmica na América, seus instrumentos e criatividade”, com os profissionais da música e educadores Daniel Freitas e Cristiano Pereira da Silva. As oficinas gratuitas serão ministradas à músicos, professores e estudantes de música, pedagogos e apreciadores dos instrumentos de percussão, das 9h às 18h. Ainda há vagas disponíveis aos interessados em participar e as inscrições podem ser feitas no local. Lembrando que a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. O evento é gratuito e integra o Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA).Os músicos responsáveis pelas oficinas vão abordar a variedade de ritmos presentes no continente e os diversos instrumentos de percussão. Também vão discutir questões técnicas, a fim de estimular a criatividade dos participantes. O projeto faz parte da itinerância estadual do MIA e é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, da Poiesis – Organização Social de Cultural e das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo.A Escola de Artes está localizada na Rua São Paulo, 3546.Os oficineirosDaniel Freitas é músico profissional há 20 anos, graduado em Educação Musical, educador e professor de bateria e percussão, compositor, músico de estúdio, produtor de eventos culturais e Presidente da Associação Livre dos Músicos de Araçatuba (Alma). Escreveu um método de bateria com três níveis (básico, intermediário e avançado) e um outro de cajón inédito no Brasil. O resultado desse estudo, “O cajón, suas histórias e seus sons”, foi lançado pela editora Musical Concept. Freitas desenvolve pesquisas e escreve artigos sobre a musicoterapia e a neurociência.Cristiano Pereira da Silva iniciou seus estudos no conservatório Santa Cecília, onde se formou e também lecionou bateria. Estudou no Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos, em Tatuí. É formado em Educação Musical pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). Atualmente, Silva trabalha como Educador Musical no Projeto Guri e é pós-graduando em Educação Musical. Integra o Grupo de Percussão Experimental 12Mão, reconhecido internacionalmente pela inovação na concepção de peças para cajón. Com o 12Mão, participou do Festival Internacional de Cajóns e Percussão de Lima, no Peru.O MIANeste ano, foi realizada a terceira edição do Festival de Música Instrumental de Araçatuba. A diversidade de gêneros e sonoridades dentro do vasto universo da música instrumental é o ponto que move o Festival. O MIA abrange diversos estilos musicais: rock, jazz, choro, forró, samba, funk, fusion e música caipira. Além da troca entre músicos e plateia, o festival ainda contempla os estudiosos com atividades formativas de bateria, guitarra e improvisação musical.