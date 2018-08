Evento, destinado aos interessados em conhecer o novo curso de pós-graduação da Instituição, será realizado no dia 4 de setembro, no Auditório da Cidade Universitária

publicado em 22/08/2018

A Especialização em Metodologias Ativas, novo curso de pós-graduação da UNIFEV, promoverá, no dia 4 de setembro, uma Aula Inaugural. Os interessados em conhecê-la já podem se inscrever, gratuitamente, no site: www.unifev.edu.br/ metodologiasativas . O evento será realizado às 19h30, no Auditório da Cidade Universitária.

O encontro contará com a palestra do coordenador do curso, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, que falará sobre o Ensino Inovativo – tendências educacionais do século XXI.

De acordo com o docente, o tema vai ao encontro do conteúdo proposto pela especialização. “O objetivo é incitar os participantes a refletir sobre processos educativos inovadores e soluções criativas para o ensino contemporâneo, em consonância com a Era da Informação”, explicou.

A Pós-Graduação em Metodologias Ativas possui condição especial de pagamento para matrículas realizadas até o dia 7 de setembro. As aulas estão programadas para começar no dia 15 do mesmo mês.