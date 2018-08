A escritora Rosalie Gallo y Sanches fez a doação do seu último livro, O paciente de Jorlene, lançado em março deste ano, para a Biblioteca Municipal “Castro Alves”. Ela esteve, na tarde do último sábado (12/8), no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, para conversar sobre o processo de criação da obra e, por fim, autografou os exemplares adquiridos.

Rosalie possui mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1981) e doutorado em Teoria Literária pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (2005). Autora, também, de Eu vi onde termina o mar e Luísas, é, atualmente, a presidente da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura (Arlec).

Os espaços de cultura de Votuporanga estão abertos a escritores locais que desejam promover a aproximação com os leitores e conversar sobre seus livros.

O agendamento é feito pelo site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9670.