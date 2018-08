Instituições de Votuporanga, com apoio do Senac, Secretaria da Cultura e Net Rubi, realizarão evento para orientar população quanto à doação automática

publicado em 07/08/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Após as mudanças no programa Nota Fiscal Paulista, muitas dúvidas surgiram quanto à doação para entidades. Pensando em orientar à população sobre a iniciativa, tão essencial para a manutenção dos atendimentos de crianças, jovens, adultos e idosos no município, a ação “É Prático, é Rápido, Doe Automático” será realizada neste sábado (11/7), a partir das 9h, na Concha Acústica.

O evento é da Rede Social Votuporanga em parceria com o programa Voluntariado do Senac Votuporanga. Ao todo, a Santa Casa de Votuporanga se uniu a mais 12 entidades nesta atividade do bem, pedindo, mais uma vez, a contribuição dos consumidores para doarem notas fiscais. “A população sempre foi muito parceira, depositando cupons fiscais nas urnas. Nossas equipes digitavam os cupons, gerando dinheiro para as instituições. Entretanto, com as mudanças no projeto, muitas dúvidas surgiram. Queremos mostrar que é possível ajudar de forma automática, beneficiando centenas de pessoas”, disse o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.

Ele ressaltou a importância do programa para as entidades. “Todas as verbas que são recebidas têm destino certo: qualidade dos atendimentos. Priorizamos humanização e excelência e este recurso nos auxilia na manutenção da assistência, especialmente para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), salvando vidas. É uma fonte de renda importante e que já alcançou R$500 mil reais em um ano para Santa Casa, valor que agora está bem abaixo. Convidamos a todos a participar deste movimento que, com certeza, fará a diferença na rede”, complementou.

Equipes das instituições darão suporte para o cadastro imediato de moradores até a s 16h. “O programa Nota Fiscal Paulista agora permite que o consumidor escolha pela internet a entidade beneficente para doação de cupons fiscais de compras com o CPF. Depois disso, todas as compras feitas com o CPF cadastrado terão créditos revertidos para a organização escolhida. Queremos mostrar que é rápido e fácil”, explicou o coordenador de Captação de Recursos da Santa Casa, Alexandre Giora.

Irão participar da ação: Afupace – Recanto Tia Marlene, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Votuporanga (Apae), Caminho de Damasco, Casa da Criança, Centro Social, Lar do Velhinho, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga (IDAV), Lar São Vicente de Paulo, Irmão Mariano Dias, Lar Beneficente Celina, Comunidade Nova Vida, Lar Beneficente Viver Bem e Santa Casa.