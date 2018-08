Cidade

Engenharia de Produção da Unifev recebe nota máxima do MEC

Com conceito 5, curso fica entre os melhores do País, de acordo com Enade; Centro Universitário comemora mais uma conquista

publicado em 16/08/2018

(Foto: Divulgação/Unifev) O curso de Engenharia de Produção da UNIFEV recebeu conceito 5, nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC), que coloca o curso entre os melhores do País. Cada graduação passa por três tipos de atos regulatórios: a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento, este último é embasado pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que valia o rendimento dos alunos dos universitários, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados, a cada três anos. De acordo com o coordenador do curso, o Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas, o sucesso foi alcançado por meio de documentação organizada e fidedigna, além de corpo docente coerente e bem alinhado. “Trabalhamos focados em alcançar bons resultados, mas nada se compara ao comprometimento e a alegria que nossos alunos colocam em tudo que realizam”, ressalta. Para o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, cada avaliação realizada é bem-vinda e importante para manter, e até mesmo superar, a qualidade de ensino da Instituição. “Uma nota como essa é resultado de um trabalho pensado em diversos âmbitos, como a qualificação continuada dos professores, infraestrutura de ponta, plano pedagógico coerente e estímulos à produção científica. O conceito 5 é fruto de muito trabalho diário”, explica. As dimensões avaliadas pelo Ministério compreendem a organização didático-pedagógica da Instituição, o corpo docente e a infraestrutura. Nas últimas semanas, a Instituição também recebeu os avaliadores do MEC para reconhecimento do curso de Medicina.

