Na pauta de votação desta segunda-feira (20), cinco projetos foram analisados, votados e aprovados

publicado em 20/08/2018

A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga foi tranquila (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (20), foi tranquila e com algumas homenagens. Na pauta de votação, cinco projetos foram analisados, votados e aprovados.Antes das falas dos parlamentares, o primeiro-sargento Heroito da Silva Cursino Gomes, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga, o capitão Luiz Augusto Valle, tenente e delegado do Serviço Militar, e o tenente Santos, capitão do exército aposentado, falaram sobre a importância do soldado, que tem o seu dia comemorado em 25 de agosto. “É uma data que devemos comemorar, porque nós amamos o nosso país e nossa bandeira”, comentou Heroito.Primeiro vereador a usar a tribuna, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) utilizou seu tempo para homenagear a jovem Isabella Scurciatto Castrechini Castilho Nogueira “pelo exemplo de empreendedorismo juvenil, garra e determinação”. Ela recebeu um Voto de Congratulação proposto pelo parlamentar.Meidão destacou que a jovem tem demonstrado um dinamismo que precisa ser exaltado e propagado entre crianças e jovens. “Essa jovem, por sua determinação e sucesso no empreendedorismo, chamou a atenção dos diretores do escritório regional do Sebrae, que a convidou para receber orientações sobre gestão de negócios e marketing, possibilitando assim o surgimento de novas ideias que Isabella colocará em prática com o lançamento de novos produtos”, justificou Meidão.Rodrigo Beleza (SD) também utilizou seu tempo para prestar uma homenagem para Marilene dos Santos pelo “belíssimo exemplo apresentado, no programa Fantástico de recuperação de bonecas e posterior doação delas às crianças carentes do município”.ProjetosCinco projetos foram votados na sessão de ontem. O primeiro, de autoria do vereador Wartão (PSB), denominou de Reserva Ecológica Lourdes Bassi Cândido a atual Área Verde, localizada no Loteamento Anna Munhoz Alvares.Também foi aprovada uma proposta da Prefeitura para a criação de cinco cargos de provimento efetivo de educador infantil, na carreira auxiliar do quadro do magistério.Outra iniciativa de Wartão, o projeto que concede Título de Cidadão Votuporanguense a Edson Gilmar Capel “pelos relevantes serviços prestados ao município” foi aprovada.Uma iniciativa de autoria do vereador Daniel David (PV) modifica a lei municipal de atendimento bancário. Entre as alterações está que os bancos deverão disponibilizar, em todos os setores, assentos para acomodação de seus consumidores, bem como funcionários em número compatível para garantir atendimento em tempo razoável onde haja formação de filas.Por fim, foi a medida do Executivo que autoriza a Prefeitura a transferir recursos financeiros por meio de Termo de Fomento às entidades sem fins lucrativos.