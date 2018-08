Formada em 2014 pela Instituição, Nathália Brunini desenvolveu uma análise sobre o modelo mercadológico de moda conhecido como fast fashion

publicado em 23/08/2018

A egressa do curso de Jornalismo da Unifev Nathália Brunini, 27 anos, defendeu, recentemente, a sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP).

A pesquisa, intitulada Fast Fashion e as armadilhas do discurso democrático: análise da rede de varejo Riachuelo, buscou entender o modelo mercadológico de moda conhecido como fast fashion, que é caracterizado pela sua rápida velocidade de produção e comercialização. Na oportunidade, Nathália realizou um estudo de caso sobre a varejista, com foco nas parcerias firmadas entre a empresa brasileira e quatro estilistas renomados.

A egressa, formada em 2014 pela Instituição, contou que o seu interesse pela área acadêmica surgiu ainda durante a graduação.

“Conheci a temática quando ingressei no mestrado. Mais tarde busquei me aprofundar e pude enxergar um sistema ambivalente, ou seja, por um lado democratizador de moda, mas, por outro, um circuito predador e exploratório, uma vez que aumenta o acesso do grande público às últimas tendências, devido ao preço acessível, ao mesmo tempo, em que amplia as fissuras políticas, econômicas e sociais, explicitadas pelas condições precárias de trabalho em que é fabricada grande parte dos produtos de moda rápida”, explicou.

A ex-aluna, também graduada em Moda, já atuou em veículos impressos da cidade e região. Atualmente, integra o quadro de jornalistas do setor de Comunicação e Marketing da Unifev.