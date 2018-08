Arlete Mendes esteve no município, durante Semana do Bebê, e falou sobre os preparos para a gravidez

publicado em 28/08/2018

Orientar as futuras mamães sobre a maternidade, principalmente no pré-natal. Este foi o objetivo da palestra da doula da Santa Casa de Votuporanga, Arlete Mendes, no posto de saúde de Riolândia. Mas, com certeza, a atividade foi além disso.Arlete falou sobre amor, sobre vínculo entre a gestante e o filho. “Fui convidada pela equipe de saúde de Riolândia para programação da Semana do Bebê. Fui chamada no ano passado e, novamente, aceitei. Fui explicar sobre a Maternidade do Hospital, mas nos aproximamos ainda mais”, contou.No bate-papo, ela destacou a estrutura diferenciada da Santa Casa. “Temos, inclusive, suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, trazendo ainda mais segurança para as mamães e bebês. Na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), são 14 leitos, sendo que oito deles tratam-se de alojamento conjunto (quando mãe e recém-nascido permanecem juntos, fortalecendo ainda mais a relação afetiva) e 16 de leitos na Ala José Delgado (convênios e particulares)”, explicou.Arlete enfatizou o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado. “É onde eu fico com a mãe e acompanho toda esta evolução. O ambiente possui suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê”, afirmou.A doula ressaltou que a palestra aproximou ainda mais a Instituição das gestantes, que estavam cheias de dúvidas. “Mais do que passar informações, criamos laços.Convidei para conhecer a Santa Casa. Assim, quando ocorrer o parto, não terão medos, mitos e a chegada desta vida será de uma forma mais fácil e tranquila”, complementou.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a participação na Semana do Bebê. “Estas iniciativas são extremamente válidas, por aproximar os municípios com nossa Santa Casa. São nossos pacientes, que recebem mais informações, conhecimento e podem se familiarizar com nossos profissionais”, finalizou.