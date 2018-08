O bispo da Diocese de Jales presidirá a missa pela primeira vez na Catedral Nossa Senhora Aparecida

publicado em 13/08/2018

O bispo da Diocese de Jales presidirá a missa pela primeira vez na Catedral Nossa Senhora Aparecida (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez, o bispo da Diocese de Jales, Dom José Reginaldo Andrietta, presidirá uma missa na Catedral Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de Votuporanga. A missa será celebrada amanhã, às 19h30, durante a programação da Semana Nacional da Família, que tem como tema “O Evangelho da família, alegria para o mundo”.

Durante a missa, o bispo fará a reflexão sobre “a vivência da família à luz da Palavra de Deus” aos fiéis que estarão presentes.

Segundo o pároco da Catedral, Gilmar Margotto, a vinda de Dom José Reginaldo Andrietta é muito importante para Votuporanga. “É um bispo novo, da diocese vizinha e é a primeira vez que presidirá missa na Catedral de Votuporanga. Ele tem vasto conhecimento da teologia da igreja, do magistério e da realidade social em que vivemos. O bispo abordará o tema ‘a vivência da família à luz da Palavra de Deus’ e falará para toda comunidade e toda família, mas com participação especial dos pais”, afirmou o padre.

Dom José Reginaldo Andrietta nasceu no dia 7 de março de 1957 e é natural de Pirassununga (SP). Ele foi nomeado bispo para a Diocese de Jales, pelo papa Francisco, no dia 21 de outubro de 2015. Sua ordenação Episcopal foi realizada no dia 27 de dezembro de 2015, em Americana (SP), na Basílica Santuário Santo Antonio de Pádua. Sua posse na Diocese de Jales ocorreu no dia 31 de janeiro de 2016. Seu lema Episcopal é: “A Serviço do Bem Comum”.





Semana Nacional da Família