Ação social do Distrito LC6 reverteu 1.200 litros de óleo usado em alimento para milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde

publicado em 24/08/2018

Duzentos quilos de arroz. Esta foi a quantidade arrecadada pelos clubes do Lions do Distrito LC 6 para a Santa Casa, por meio da campanha Reviva o óleo - destinação final correta do óleo de fritura usado. A ação teve a parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e contou com pontos de coleta em diversos locais da cidade para recolhimento de óleo usado.

A iniciativa foi desenvolvida pelos clubes do Distrito, tendo como governador Luiz Antonio Chiquetto, ano 2017/2018, que é também diretor do Hospital. A entrega foi feita nesta quinta-feira (24/8) por membros dos Lions; presidente da ACV, Valdeci Merlotti; Celso Penha Vasconcelos (ex-presidente da Associação e diretor do Hospital).

Luiz Chiquetto explicou que, para cada seis litros de óleo usado arrecadado na ação, a Santa Casa recebeu um litro de óleo novo ou um quilo de arroz. “Durante minha gestão da Governadoria, que se encerrou em julho, foram recolhidos 45.500 litros de óleo usado que se transformaram em 7,5 toneladas de alimentos. Estamos entregando para a Santa Casa 200 quilos de arroz frutos de 1.200 litros de óleo usados, no período de janeiro a junho deste ano”, ressaltou. Ele contou ainda que a campanha continuará neste ano leonístico 2018/2019 com a nova governadora Maria Aparecida Destito Pellizzon.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a realização do projeto. "Contribuiu com nossos pacientes e também com o meio ambiente, valorizando ainda mais a vida. Oferecemos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e esta doação impacta positivamente nesta demanda. Nosso muito obrigado”, finalizou.