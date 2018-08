Encontro será no dia 19 de agosto de 2018, no Centro de Eventos da Paróquia Santa Luzia, de Votuporanga, com início às 14 horas e encerrando com a Santa Missa

A Diocese de Votuporanga promove nesse mês de agosto o 1º Desperta Jovem. O evento com o tema “Jovem, ouça a Minha voz” pretende reunir a juventude de toda a Diocese numa tarde de oração, animação e louvor a Deus, como resposta ao chamado que o Senhor faz a cada dia, proporcionando um momento de unidade, partilha e vivência entre os participantes.

O encontro será no dia 19 de agosto de 2018, no Centro de Eventos da Paróquia Santa Luzia, de Votuporanga, com início às 14 horas e encerrando com a Santa Missa. Não é necessária a inscrição e a entrada é totalmente gratuita. A programação envolverá pregações, testemunhos, música, animação, dança e interações artísticas, além de diversas novidades que estão sendo preparadas em unidade com as Paróquias da cidade.

A realização do 1º Desperta Jovem é da Pastoral Vocacional Diocesana e de acordo com o padre assessor, Marcos Antônio de Oliveira, será uma oportunidade de intimidade com Deus. “Toda a proposta do encontro está voltada em promover um novo laço entre nossa juventude e Deus, isso tudo a partir de uma dinâmica criativa e com animação, que é uma característica dos jovens. Do início ao fim teremos surpresas, resultado de uma grande equipe que vem se dedicando para que o 1º Desperta Jovem se torne realidade.”

Padre Marcos aproveita para reforçar o convite às Paróquias da Diocese. “Não podemos negar esse momento para nossa juventude, sendo assim, se organize com seu grupo e monte sua caravana para participar do encontro e testemunhar tudo que o Senhor vem conduzindo para o dia.”