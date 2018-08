Associação Comercial sorteou uma moto, duas bicicletas esportivas e 10 vales-compras; contemplados são de Votuporanga e região

publicado em 21/08/2018

Os 13 consumidores contemplados na campanha “Paixão em duas rodas” recebem nesta quarta-feira (22/8), no auditório da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, os prêmios sorteados da campanha pelo Dia dos Pais que movimentou o comércio de 30 de julho a 11 de agosto.

A campanha promovida pela Associação Comercial atraiu consumidores da cidade e toda a região. A moto 0 km saiu para a moradora de Votuporanga, Márcia Cristina Fernandes Ciconi, que preencheu o cupom em compra feita na Sueli Center.

As duas bicicletas saíram também para moradoras da cidade, Renata Sardinha - cliente supermercado Porecatu e Bruna de Oliveira Cândido - cliente O Tubarão Confecções. Já os 10 ganhadores dos vales compras de R$ 250 foram: Fabiana Lázaro Borzini - cliente supermercado Santa Cruz; Mariza de O. Carvalho - cliente supermercado Santa Cruz; Vinicius Marques de Souza - cliente Moda Ka; Evandro R. Da Silva - cliente Ed+; Hamilton Bispo do Amaral - cliente Ótica Titanium; Aparecida R. Martins - cliente supermercado Santa Cruz; Patricia Ap. da Silva Botta - cliente Ed+; Bruno Henrique Cândido - cliente A Ideal Calçados; José Luiz Kunihira - cliente Posto do Vilar; e Darci Moreira - cliente JS Pneus Votuporanga. Todos são de Votuporanga, exceto Hamilton do Amaral que é de Parisi e Aparecida R. Martins de Cardoso.