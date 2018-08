Índice corresponde à média das notas obtidas em três dimensões: Organização Didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura

publicado em 17/08/2018

O curso de Medicina da UNIFEV foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), após uma visita in loco à Instituição, realizada no início do mês. A graduação obteve nota 4 de Conceito de Curso (CC), de uma escala que vai de 1 a 5. A avaliação é baseada na análise das condições de ensino, considerando três dimensões: Organização Didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.

De acordo com a Procuradora Institucional da UNIFEV, Profa. Ma. Iza Valéria Franco, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), os cursos de graduação passam por três tipos de avaliação em momentos diferentes: para autorização, para reconhecimento e para renovação do reconhecimento.

“Em 2012, recebemos um ato autorizativo para que o curso de Medicina fosse criado. Quando a primeira turma entrou na segunda metade da graduação, solicitamos, junto ao MEC, o reconhecimento. Sendo assim, este é um conceito muito comemorado, porque sabemos da dificuldade de conquistá-lo”, explicou.

Para o coordenador do curso de Medicina, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, e a coordenadora adjunta da graduação, médica pediatra Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, a nota é motivo de orgulho para todos os alunos e corpo docente, uma vez que confirma o comprometimento da Instituição com o ensino de excelente qualidade.

“Esta é uma conquista de toda uma equipe. Estamos muito felizes com o resultado. Agradecemos à Reitoria da UNIFEV, à Diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e aos nossos alunos e professores por acreditarem em nosso projeto de ensino. O objetivo, daqui para frente, é trabalhar para alcançar a nota máxima, que é 5. Chegamos perto e temos certeza de que, juntos, conseguiremos”.

Segundo o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, a avaliação positiva foi recebida com grande satisfação por toda a comunidade acadêmica. “É o reconhecimento de um trabalho intenso realizado por docentes e discentes para o constante aperfeiçoamento do curso. A Medicina da UNIFEV possui um projeto pedagógico inovador, no qual a aprendizagem é baseada no trabalho coletivo (TBL – Team Based Learning) e, também, baseada em problema (PBL – Problem Based Learning). Buscamos, assim, sempre aprimorar os métodos de ensino, aliados à uma infraestrutura de última geração”, completou.