publicado em 07/08/2018

O lançamento da fiscalização do Crea-SP foi realizado na manhã desta segunda-feira (6), no Centro Cultural (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brAs equipes de agentes fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realizam nesta semana, até o dia 10, fiscalizações em empreendimentos na região de Votuporanga. A região é a 9ª do Conselho e faz parte da última etapa das blitze realizadas nas regiões administrativas do estado.O presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese Marinelli esteve em Votuporanga, na manhã desta segunda-feira (6), para o lançamento da fiscalização na região e conversou com o A Cidade. Ele afirmou que as ações são voltadas ao meio ambiente em usinas de açúcar e álcool, extração de minérios, aterros sanitários, indústrias e outros segmentos que podem causar prejuízos ambientais.“A blitz vai passar por São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis, Votuporanga, Novo Horizonte, Jales e Santa Fé do Sul, além de outras cidades dessa região. Nós vamos fiscalizar todas as modalidades das engenharias. O Conselho exige o profissional responsável em qualquer modalidade de engenharia. Temos o foco em ações voltadas ao meio ambiente, mas temos as fiscalizações rotineiras também. Nós fazemos as fiscalizações pela segurança”, explicou o presidente do Crea-SP.Ainda de acordo com Vinicius Marchese Marinelli, a expectativa é realizar mais de 4 mil fiscalizações na região de Votuporanga. “Nós dividimos o estado em regionais e aqui é a de São José do Rio Preto. Pelas outras regiões parecidas com essa, podemos esperar de 4 a 5 mil atividades fiscalizatórias”, afirmou ao A Cidade.De acordo com o presidente do Crea-SP, as fiscalizações são realizadas em diversos pontos por meio de levantamentos que apontam a necessidade do serviço. Para esta fiscalização, novos veículos da frota estão sendo utilizados para o trabalho dos agentes fiscais, que estão atuando em duplas nos municípios da região.Segundo o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga (Searvo), Mamede Abou Dehn Junior, é uma honra a cidade ter sido escolhida para a última etapa da blitz.“O Crea trabalha para a defesa da sociedade. Ela tem o objetivo de defender o cidadão e, consequentemente, valorizar o profissional. É fantástico ter todo mundo aqui e o resultado da fiscalização vai ser uma maior segurança para a sociedade, maior atuação de profissionais e a valorização”, afirmou ao A Cidade.O presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese Marinelli, afirmou que “a apresentação do resultado desta semana de fiscalização será realizada em Votuporanga, nos dias 28 e 29, onde estarão todos os inspetores da região para fazer uma análise desse produto que será realizado nessa semana”.