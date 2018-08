Os interessados devem acessar o site http://www.unifev.edu.br/ poesiavisual , preencher as informações de cadastro e fazer o upload de seu arquivo. O regulamento também está disponível no link citado. O Concurso Literário de Poesia Visual, Virtual e Hiperpoesia é uma parceria entre o curso de Letras da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e a Diretoria de Ensino. Os vídeos vencedores serão divulgados no dia 15 de setembro, durante o Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga, e, posteriormente, nos sites do Fliv, da Diretoria de Ensino e da Unifev. A premiação consiste em tablet e smartphones para os primeiros colocados nas três categorias (Ensinos Fundamental I, II e Médio), e livros até o 5º lugar.

Formações no Centro de Convenções

As formações “Poesia além dos livros em relação com outras linguagens e mídias”, de Reynaldo Damazio, e “A poesia de agora, agora”, de Júlio Mendonça (ambos do Museu Casa das Rosas, de São Paulo), tinham como objetivo oferecer subsídios e ensinar técnicas de produção a fim de que os professores estimulassem e auxiliassem os estudantes na produção dos vídeos. Elas foram realizadas em três períodos – manhã, tarde e noite – com a finalidade de abranger o maior número possível de professores, e, consequentemente, seus alunos.