Ao comprar nas lojas participantes da campanha da ACV, o consumidor concorrerá a diversos prêmios

publicado em 10/08/2018

O comércio de Votuporanga abrirá suas portas neste sábado (11/8), como ocorre no segundo sábado do mês, das 9h às 18h. O horário especial deve gerar ainda mais movimento por conta do Dia dos Pais celebrado neste domingo (12/8). Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a diversos prêmios da campanha da ACV – Associação Comercial de Votuporanga.

“O Dia dos Pais está entre as principais datas do comércio. Nossos lojistas se preparam para atender os votuporanguenses e a população de toda a região, com variedades, novidades e promoções”, lembrou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Os consumidores têm até este sábado para participar da promoção “Paixão em dobro”, da Associação Comercial. Ao comprar nas lojas participantes, preencher o cupom corretamente e depositá-lo na urna da ação, concorrerá a uma moto 0 km, a duas bicicletas esportivas e a 10 vales-compras de R$250 cada. O sorteio da campanha será no dia 15 de agosto e a entrega no dia 22.

